Каждая область должна разработать паспорт энергонезависимости до конца года - Укренерго

До конца 2024 года каждый регион Украины должен утвердить и презентовать «паспорт энергетической независимости». Об этом заявил и.о. главы правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт во время Киевского международного экономического форума, сообщает Левый берег.

По словам Брехта, компания предоставляет всю необходимую информацию для того, чтобы определить, что и где будет целесообразно ввести в эксплуатацию.

Как пояснил глава Укрэнерго, паспорт готовится для того, чтобы каждый регион «понял одну простую вещь: население и объекты критической инфраструктуры в этом регионе должны быть обеспечены собственными источниками питания».

«Мы для этого документа подготовили так называемый идеальный микс того, как должна развиваться энергетика в каждом регионе, понимая его потребности и возможности. Прежде всего мы говорим о том, что 50% этого идеального энергетического микса должно быть произведено за счет возобновляемых источников энергии. Около 20-25% – это пиковые гарантированные мощности. Еще около 10-15% – это установки хранения энергии» , - сказал Брехт.

Он добавил, что в начале декабря все эти планы должны быть финализированы и представлены внутреннему и внешнему бизнесам. Это позволит реализовывать планы и в следующем году.