Білорусь збудує дві нові застави на кордоні з Україною

Білорусь продовжує зміцнювати кордон з Україною. Зокрема, планує побудувати дві нові прикордонні застави.﻿ З посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Раніше "Гаюн" повідомляв, що Держприкордонкомітет Білорусі запланував будівництво прикордонної застави в Лоївському районі Гомельської області. Вона розташована менш ніж за кілометр від кордону з Україною. Пізніше ця інформація підтвердилася.

"Прикордонна застава "Карпівка" забезпечує охорону ділянки кордону з Україною, що проходить річкою Сож. Частина об'єктів застави розташована на землі, частина - на воді (на брандвахті). Тому зараз ідеться не про формування нового підрозділу, а про будівництво комплексу "стаціонарної" інфраструктури" , - зазначає "Гаюн".

Окрім того, Держприкордонкомітет планує побудувати прикордонну заставу в урочищі Селище (Столинський район Брестської області). Вісім років тому тут уже був прикордонний пост, але, найімовірніше, він був тимчасовим.

Планується, що всі об'єкти для обох прикордонних застав будуть побудовані до кінця 2026 року.

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Нагадаємо, у липні "Білорускі Гаюн" повідомляв, що Білорусь має намір збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави - військові об'єкти, де розмістять підрозділи білоруських прикордонників.

Один комплекс прикордонної застави побудували у селі Карпівка Лоївського району. Заставу (підрозділ прикордонників) там створили ще у 2017 році, вона охороняє ділянку кордону з Україною завдовжки 29,5 кілометрів, що проходить по річці Сож.

Ще один комплекс прикордонної застави побудували у селі Свіча Наровлянського району. Там заставу сформують з нуля. Вона увійде до складу Мозирського прикордонного загону.