Беларусь построит две новые заставы на границе с Украиной

Белоруссия продолжает укреплять границу с Украиной. В частности, планирует построить две новых пограничные заставы.﻿ Со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Ранее "Гаюн" сообщал, что Госпогранкомитет Беларуси запланировал строительство пограничной заставы в Лоевском районе Гомельской области. Она расположена менее чем в километре от границы с Украиной. Позже эта информация подтвердилась.

"Пограничная застава "Карповка" обеспечивает охрану участка границы с Украиной, проходящий по реке Сож. Часть объектов заставы расположена на земле, часть - на воде (на брандвахте). Поэтому сейчас речь идет не о формировании нового подразделения, а о строительстве комплекса" стационарной "инфраструктуры" , - отмечает "Гаюн".

Кроме того, Госпогранкомитет планирует построить пограничную заставу в урочище Селище (Столинский район Брестской области). Восемь лет назад здесь уже был пограничный пост, но, вероятнее всего, он был временным.

Планируется, что все объекты для обоих пограничных застав будут построены до конца 2026 года.

Hajun_BY

Напомним, в июле "Белорусский Гаюн" сообщал, что Беларусь намерена построить на границе с Украиной две пограничные заставы - военные объекты, где разместят подразделения белорусских пограничников.

Один комплекс пограничной заставы построили в селе Карповка Лоевского района. Заставу (подразделение пограничников) там создали еще в 2017 году, она охраняет участок границы с Украиной длиной 29,5 километров, проходящий по реке Сож.

Еще один комплекс пограничной заставы построили в селе Свеча Наровлянского района. Там заставу сформируют с нуля.