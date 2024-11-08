Стерненко разом із Безуглою повідомили, що вказівку його розшукувати давав Сирський

Блогер та активіст Сергій Стерненко заявив, що його оголошено у розшук через "неявку за повісткою" за вказівкою﻿, повідомляє Ділова столиця.

Про це Стерненко написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу" , — пише Стерненко.

Блогер додав, що "знає це точно, і коли саме та через кого він (Сирський — "ДС") давав цю вказівку".

"Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби.Тригером став стрім від 27 жовтня, де я прямо сказав, що ми у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами" , — продовжив Стерненко.

Автор допису поділився своїм поглядом на ситуацію.

"Перше. Відправка повістки за адресою, де я не проживаю, яку я не надавав, і яка не є адресою прописки. Спеціально, щоб я не отримував її" , — наголосив Стерненко.

Блогер продовжив пунктом номер два.

"Оголошення у розшук, бо не зʼявився за викликом, який не міг отримати ніяк. За телефоном чи поштою ніхто так і не звʼязувався зі мною. У день оголошення у розшук я був у Міноборони. Через день ще раз" , — пише Сергій Стерненко.

Далі він розповів про "злив інформації російській агентурі", маючи на увазі видання "Страна.ua".

"Далі включились і самі росіяни" , — зауважив Стерненко.

Також блогер називає "брехнею" інформацію про навмисну неявку та "сплату" ним штрафу від обласного центру комплектування (ТЦК).

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну" , — звернувся автор допису до головкома ЗСУ.

У дописі у Facebook Сергій Стерненко знову опублікував звернення до Сирського.

"Олександре Станіславовичу, попросіть Страну.ua вислати мені також копію цієї постанови. Бо російські агенти її отримали, а я досі ні. Протокол так, але не постанову." , — пише Стерненко.

Він поставив головкому "ще питання".

"Ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили?" , — запитав Стерненко Сирського.

Версію Стерненка про "злив" та "вказівку" від Сирського підтверджує скандальна нардепка Мар'яна Безугла.

"Силовики передають цей документ (про розшук від ТЦК — "ДС") виданню "Страна", проросійському агентурному ресурсу, який досі функціонує, попри санкції РНБО" , — написала Безугла у четвер, 7 листопада.

Депутатка додала, що одразу після цього "Страна", "російські пабліки та пабліки від Страткому ЗСУ, а також порошенківський блогер (Станіслав Олешко — "ДС") Олешко поширюють інформацію".

"Наочний приклад того, як українське (або вже не зовсім?) керівництво ЗСУ разом із росіянами та політичними блогерами здійснює операцію проти громадського активіста, який прямо критикує військове керівництво і організував постачання дронів у кількості, що перевищує можливості всього міністерства оборони України" , — резюмує Безугла.

Нагадаємо, 7 листопада стало відомо, що волонтера та блогера Сергія Стерненка оголосили в розшук "через неявку" до територіального центру комплектування за повісткою.

У Приморському РТЦК та СП міста Одеси кажуть, що Сергій Стерненко вже відвідав Центр, де сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку