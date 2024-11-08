Стерненко вместе с Безуглой сообщили, что указание его разыскивать давал Сырский

Блогер и активист Сергей Стерненко заявил, что он объявлен в розыск из-за "неявки по повестке" по указанию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом Стерненко написал на своей странице в соцсети X.

"История с моим розыском – прямое указание Сырского, который обиделся за требование провести армейскую реформу" , — пишет Стерненко.

Блоггер добавил, что "знает это точно, и когда именно и через кого он (Сырский — ред.) давал это указание".

"Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками" , — продолжил Стерненко.

Автор сообщения поделился своим взглядом на ситуацию.

"Первое. Отправка повестки по адресу, где я не проживаю, которую я не предоставлял, и которая не является адресом прописки. Специально, чтобы я не получал ее" , — подчеркнул Стерненко.

Блогер продолжил пунктом номер два.

"Объявление в розыск, потому что не явился по вызову, который не мог получить никак. По телефону или по почте никто так и не связывался со мной. В день объявления в розыск я был в Минобороны. Через день еще раз" , — пишет Сергей Стерненко.

Далее он рассказал о "сливе информации российской агентуре", имея в виду издание "Страна.ua".

"Далее включились и сами россияне" , — заметил Стерненко.

Также блогер называет "ложью" информацию об умышленной неявке и "уплате" им штрафа от областного центра комплектования (ТЦК).

"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну" , — обратился автор сообщения в главком ВСУ.

В сообщении в Facebook Сергей Стерненко снова опубликовал обращение к Сырскому.

"Александр Станиславович, попросите "Страну.ua" выслать мне также копию этого постановления. Потому что российские агенты его получили, а я до сих пор нет. Протокол да, но не постановление" , — пишет Стерненко.

Он задал главкому "еще вопрос".

"Вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто протупили?" , — спросил Стерненко Сырского.

Версию Стерненко о "сливе" и "указании" от Сырского подтверждает скандальная нардеп Марьяна Безуглая.

"Силовики передают этот документ (о розыске от ТЦК — "ДС") изданию "Страна", до сих пор функционирующему пророссийскому агентурному ресурсу, несмотря на санкции СНБО" , — написала Безугла в четверг, 7 ноября.

Депутат добавила, что сразу после этого "Страна", "российские паблики и паблики от Страткома ВСУ, а также порошенковский блогер (Станислав Олешко — ред.) Олешко распространяют информацию".

"Наглядный пример того, как украинское (или уже не совсем?) руководство ВСУ вместе с россиянами и политическими блоггерами осуществляет операцию против общественного активиста, прямо критикующего военное руководство и организовавшего поставки дронов в количестве, превышающем возможности всего министерства обороны Украины" , — резюмирует Безуглая.

Напомним, 7 ноября стало известно, что волонтера и блоггера Сергея Стерненко объявили в розыск "по неявке" в территориальный центр комплектования по повестке.

В Приморском РТЦК и СП города Одессы говорят, что Сергей Стерненко уже посетил Центр, где уплатил административный штраф за нарушение правил военного учета