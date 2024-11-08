Зеленський анонсував зимовий пакет підтримки для українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів день зустрічей і нарад у Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Під час саміту українська позиція була представлена, і він наголосив на необхідності спільної, скоординованої європейської політики, яка сприятиме партнерству України з Європою та Євроатлантичною спільнотою, повідомляє Дзеркало тижня.

"Наступний тиждень має також принести відповідні результати – результати в нашій роботі з партнерами" , - наголосив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський підкреслив важливість сильної Європи для стабільності в регіоні, аналогічно до ролі сильної Америки в глобальних справах.

Президент також повідомив, що Кабмін ухвалив рішення про фіксовану доплату для всіх педагогічних працівників шкіл: з січня вчителі отримуватимуть надбавку в розмірі 1000 гривень, а з вересня ця сума зросте до 2000 гривень. Він зазначив, що ресурси країни обмежені, але уряд забезпечив кошти для цієї ініціативи, розуміючи необхідність підтримки тих, хто працює для України. Крім того, уряд готує зимовий пакет підтримки українців, який буде представлений цього місяця.