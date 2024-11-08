Зеленский анонсировал зимний пакет поддержки для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел день встреч и совещаний в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Во время саммита украинская позиция была представлена, и он отметил необходимость общей, скоординированной европейской политики, которая будет способствовать партнерству Украины с Европой и Евроатлантическим сообществом, сообщает Зеркало недели.

"Следующая неделя должна также принести соответствующие результаты – результаты в нашей работе с партнерами" , - подчеркнул Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул важность сильной Европы для стабильности в регионе, аналогично роли сильной Америки в глобальных делах.

Президент также сообщил, что Кабмин принял решение о фиксированной доплате для всех педагогических работников школ: с января учителя будут получать надбавку в размере 1000 гривен, а с сентября эта сумма вырастет до 2000 гривен. Он отметил, что ресурсы страны ограничены, но правительство обеспечило средства для этой инициативы, понимая необходимость поддержки тех, кто работает для Украины. Кроме того, правительство готовит зимний пакет поддержки украинцев, который будет представлен в этом месяце.