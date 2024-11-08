Дуда без схвалення уряду та МЗС летить на зустріч із Трампом - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда, ймовірно, вилетить 8 листопада у США для того, що зустрітися із новообраним американським президентом Дональдом Трампом. З посиланням на видання wyborcza.pl, повідомляє Новое время.

Як зазначило видання, Дуда не консультувався з урядом Польщі щодо цієї поїздки. За даними видання, Міністерство закордонних справ Польщі також нічого не знає про цей візит. Такої практики Офіс президента дотримувався і раніше, стверджують журналісти.

Президентські чиновники Польщі 8 листопада поінформували лише групу «довірених» журналістів, які були готові поїхати з Дудою за кордон.

Як стверджують джерела видання, Дуда летить на президентський захід Трампа в його маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді. Там має бути прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Також, за даними видання, Дуда пробуде в США недовго.

У вересні повідомлялося, що Дуда нібито мав приєднатися до передвиборчої кампанії Трампа в Пенсильванії. За даними Бюро перепису населення США, у штаті Пенсильванія, який є ключовим на виборах президента, проживає близько 700 тисяч польських американців, що становить близько 5% населення штату. Кожен з цих голосів може мати вирішальне значення для перемоги на виборах у листопаді.