Дуда без одобрения правительства и МИД летит на встречу с Трампом - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда, вероятно, вылетит 8 ноября в США для того, чтобы встретиться с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, сообщает Новое время.

Как отметило издание, Дуда не консультировался с правительством Польши относительно этой поездки. По данным издания, Министерство иностранных дел Польши также ничего не знает об этом визите. Такой практики Офис президента придерживался и раньше, утверждают журналисты.

Президентские чиновники Польши 8 ноября проинформировали лишь группу «доверенных» журналистов, которые были готовы поехать с Дудой за границу.

Как утверждают источники издания, Дуда летит на президентское мероприятие Трампа в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде. Там должен быть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также, по данным издания, Дуда пробудет в США недолго.

В сентябре сообщалось, что Дуда якобы должен был присоединиться к предвыборной кампании Трампа в Пенсильвании. По данным Бюро переписи населения США, в штате Пенсильвания, который является ключевым на выборах президента, проживает около 700 тысяч польских американцев, что составляет около 5% населения штата. Каждый из этих голосов может иметь решающее значение для победы на выборах в ноябре.