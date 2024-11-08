В США демократи здобули ще два місця в Палаті представників

Після того як республіканці здобули контроль над Сенатом США 6 листопада, триває боротьба за утримання більшості у Палаті представників, повідомляє Голос Америки.

На момент п’ятниці, 8 листопада, поки триває підрахунок голосів, партія майбутнього президента Дональда Трампа має невелику перевагу у Палаті представників, хоча демократам вдалося здобути декілька місць у штаті Нью-Йорк.

Як зазначає Голос Америки, республіканці впевнені у збереженні контролю над Палатою представників, водночас демократи вважають, що мають шанс отримати більшість, і наполягають на повному підрахунку голосів.

За прогнозами Edison Research, республіканці вже забезпечили собі щонайменше 211 місць у Палаті представників, яка має 435 членів. Для більшості їм потрібно ще сім місць. Підрахунок голосів триває.

У Сенаті зі 100 членів республіканці отримали 53 місця.

5 листопада американські виборці обирали 34 зі 100 сенаторів і всіх 435 членів Палати представників Конгресу США.

Голос Америки додає, що якщо демократи здобудуть більшість, що можливе у випадку отримання 18 з 24 місць, які ще залишаються не підрахованими, це дозволить їм блокувати законодавчі ініціативи президента у Палаті представників.

Досягти цієї мети демократи сподіваються завдяки підтримці у штатах Каліфорнія та Нью-Йорк, де їм вже вдалося вибороти два місця у республіканців.