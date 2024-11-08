В США демократы получили еще два места в Палате представителей

После того как республиканцы получили контроль над Сенатом США 6 ноября, продолжается борьба за удержание большинства в Палате представителей, сообщает Голос Америки.

На момент пятницы, 8 ноября, пока идет подсчет голосов, партия будущего президента Дональда Трампа имеет небольшое преимущество в Палате представителей, хотя демократам удалось получить несколько мест в штате Нью-Йорк.

Как отмечает Голос Америки, республиканцы уверены в сохранении контроля над Палатой представителей, в то же время демократы считают, что имеют шанс получить большинство, и настаивают на полном подсчете голосов.

По прогнозам Edison Research, республиканцы уже обеспечили себе не менее 211 мест в Палате представителей, которая имеет 435 членов. Для большинства им нужно еще семь мест. Подсчет голосов продолжается.

В Сенате из 100 членов республиканцы получили 53 места.

5 ноября американские избиратели выбирали 34 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США.

Голос Америки добавляет, что если демократы получат большинство, что возможно в случае получения 18 из 24 мест, которые еще остаются не подсчитанными, это позволит им блокировать законодательные инициативы президента в Палате представителей.

Достичь этой цели демократы надеются благодаря поддержке в штатах Калифорния и Нью-Йорк, где им уже удалось завоевать два места у республиканцев.