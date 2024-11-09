Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Міжнародні резерви України знову зменшились

Міжнародні резерви України на 1 листопада 2024 року за попередніми даними склали 36 578,1 млн доларів США. Інформація про це була опублікована на офіційному сайті Національного банку України. У жовтні резерви зменшилися на 2 320,5 млн доларів США або 6%.

Така динаміка зміни резервів, як стверджують у НБУ, обумовлена валютними інтервенціями для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та розміщення валютних ОВДП.

2. Клієнтом ще одного українського банку тепер можна стати віддалено

З'явилася можливість стати клієнтом RwS bank, відкрити банківський рахунок та отримати віртуальну картку за кілька хвилин без візиту до відділення банку. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті банку у середу 6 листопада. Все це тепер можна зробити за допомогою мобільного банківського застосунку "RwS online" та державного порталу "Дія".

Щоб стати клієнтом, необхідно зробити наступну послідовність дій:

Завантажити мобільний застосунок RwS online. Ввести номер телефону (авторизація підтвердиться ОТП – паролем у вигляді SMS). Створити особистий пароль для входу до програми. Пройти верифікацію та ідентифікацію за допомогою функції шерингу е-паспорта: вибравши опцію «Передати через Дію», перейти в портал «Дія» та виконати всі необхідні дії.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Усього три банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

Два банки підвищили відсоткові ставки за депозитами, а один – навпаки, знизив їх.

Банк Львів підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 14 до 14,50% річних;

на 6 місяців – з 14,25% до 14,75% річних;

на 9 місяців – із 14,50 до 15% річних;

на 12 місяців – із 14,50 до 15,50% річних.

МТБ Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 14,20 до 14% річних;

на 6 місяців – із 14,80 до 14,30% річних;

на 9 місяців - з 14,50 до 14,40% річних,

Водночас банк підвищив відсоткову ставку за депозитами на 12 місяців з 14,30 до 14,50% річних.

Також МТБ Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,70% до 1,30% річних;

на 6 місяців – з 2,10 до 1,45% річних;

на 9 місяців – з 2,12% до 1,50% річних;

на 12 місяців - з 2,15 до 1,55% річних.

Крім того, МТБ Банк знизив відсоткові ставки за депозитами в євро на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,05% до 0,65% річних;

на 6 місяців – з 1,30 до 0,80% річних;

на 9 місяців – з 1,35% до 0,90% річних;

на 12 місяців – з 1,40 до 1% річних.

Радабанк підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15 до 15,75% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

З 5 грудня 2024 року Сенс Банк змінює тарифи за всіма картковими та поточними рахунками: зросте плата за обслуговування неактивного рахунку.

Розмір комісії складе:

з 7 по 36 місяць – 100 грн/3USD/3EUR;

з 37-го місяця, якщо клієнт актуалізував свої дані – 100 грн/3USD/3EUR;

якщо не актуалізував – 500 грн/10USD/10EUR.

Якщо на рахунку немає власних коштів, комісія не списуватиметься.

Також для дебетових карткових рахунків скасовується ліміт залишку, що дозволяв уникнути комісії (2000 грн для карткових рахунків, 50 USD або 50 EUR для валютних).

З 6 грудня 2024 року Ідея Банк змінює тарифи за картками «Виплатна Ідея». Розмір комісії за переказ коштів з рахунку в доларах або євро на рахунки в іноземних банках складе 1% від суми переказу, щонайменше 20USD/20EUR, максимум – 50USD/50EUR відповідно. З діючими тарифами можна ознайомитися на офіційному сайті банку.

5. Ще два банки приєдналися до програми «Національний кешбек»

Відтепер картки банку «Кліринговий Дім» можна під'єднати до державної програми «Національний кешбек» через мобільний застосунок «MyBank365» та накопичувати кешбек за покупки українських товарів. Також банк «Кліринговий Дім» розпочав випуск картки «Національний кешбек», на яку можна отримати виплату від держави, обравши її в порталі «Дія».

До програми приєднався Правекс Банк. Його карти можна підключити через мобільний додаток «Pravex Online» для нарахування кешбеку за покупки українських товарів, але картки «Національний кешбек» для отримання виплат банк не випускає.