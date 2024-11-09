Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Международные резервы Украины снова уменьшились

Международные резервы Украины на 1 ноября 2024 года по предварительным данным составили 36 578,1 млн долларов США. Информация об этом была опубликована на официальном сайте﻿ Национального банка Украины. В октябре резервы уменьшились на 2 320,5 млн долларов США или 6%.

Такая динамика изменения резервов, как утверждают в НБУ, обусловлена валютными интервенциями для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.

2. Клиентом еще одного украинского банка теперь можно стать удаленно

Появилась возможность стать клиентом RwS bank, открыть банковский счет и получить виртуальную карту за несколько минут без визита в отделение банка. Информация об этом появилась на официальном сайте банка в среду 6 ноября. Все это теперь можно сделать с помощью мобильного банковского приложения «RwS online» и государственного портала «Дія».

Чтобы стать клиентом, необходимо проделать следующую последовательность действий:

Загрузить мобильное приложение «RwS online». Ввести свой номер телефона (авторизация подтвердится ОТП – паролем в виде SMS). Создать личный пароль для входа в приложение. Пройти верификацию и идентификацию с помощью функции шеринга е-паспорта: выбрав опцию «Передать через Дію», перейти в портал «Дія» и выполнить все необходимые действия.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Всего три банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Два банка повысили процентные ставки по депозитам, а один – наоборот, снизил их.

Банк Львов повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14 до 14,50% годовых;

на 6 месяцев – с 14,25 до 14,75% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 15% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 15,50% годовых.

МТБ Банк понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 14,20 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 14,80 до 14,30% годовых;

на 9 месяцев – с 14,50 до 14,40% годовых,

В то же время, банк повысил процентную ставку по депозитам на 12 месяцев с 14,30 до 14,50% годовых.

Также МТБ Банк понизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,70 до 1,30% годовых;

на 6 месяцев – с 2,10 до 1,45% годовых;

на 9 месяцев – с 2,12 до 1,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2,15 до 1,55% годовых.

Кроме того, МТБ Банк понизил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,05 до 0,65% годовых;

на 6 месяцев – с 1,30 до 0,80% годовых;

на 9 месяцев – с 1,35 до 0,90% годовых;

на 12 месяцев – с 1,40 до 1% годовых.

Радабанк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15 до 15,75% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

С 5 декабря 2024 года Сенс Банк меняет тарифы по всем карточным и текущим счетам: вырастет плата за обслуживание неактивного счета.

Размер комиссии составит:

с 7-го по 36-й месяц – 100 грн/3USD/3EUR;

с 37-го месяца, если клиент актуализировал свои данные - 100 грн/3USD/3EUR;

если не актуализировал – 500 грн/10USD/10EUR.

Если на счету нет собственных средств, комиссия не будет списываться.

Также для дебетовых карточных счетов отменяется лимит остатка, позволявший избежать комиссии (2000 грн для карточных счетов, 50USD или 50EUR для валютных).

С 6 декабря 2024 года Идея Банк меняет тарифы по картам «Выплатная Идея». Размер комиссии за перевод средств со счета в долларах или евро на счета в иностранных банках составит 1% от суммы перевода, минимум 20USD/20EUR, максимум – 50USD/50EUR соответственно. С действующими тарифами можно ознакомиться на официальном сайте банка﻿.

5. Еще два банка присоединились к программе «Национальный кешбэк»

Отныне карты банка «Клиринговый Дом» можно подключить к государственной программе «Национальный кешбэк» через мобильное приложение «MyBank365» и накапливать кешбэк за покупки украинских товаров. Также банк «Клиринговый Дом» начал выпуск карты «Национальный кешбэк», на которую можно получить выплату от государства, выбрав ее в портале «Дія».

К программе присоединился и Правэкс Банк. Его карты можно подключить через мобильное приложение «Pravex Online» для начисления кешбэка за покупки украинских товаров, но карты «Национальный кешбэк» для получения выплат банк не выпускает.