WP: Трамп у розмові з Путіним закликав "не ескалувати" війну в Україні

За даними The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп у четвер мав телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним, повідомляє Українська правда.

Як повідомили співрозмовники видання, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це була перша телефонна розмова між ними з моменту перемоги Трампа на виборах.

Одне з джерел розповіло, що під час дзвінка, який Трамп здійснив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському лідеру не ескалувати війну в Україні й нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

За даними кількох співрозмовників, Путін і Трамп говорили про необхідність миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

Видання з посиланням на два джерела зазначає, що уряд України нібито був поінформований про дзвінок Путіну і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. За словами співрозмовників видання, українські чиновники вже давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни в Україні.

Як ідеться в матеріалі, перші дзвінки Трампа зі світовими лідерами відбуваються без підтримки Державного департаменту та урядових перекладачів США. Перехідна команда Трампа ще не підписала угоду з відповідною службою, що є стандартною процедурою для президентських переходів.

The Washington Post також повідомляє з посиланням на джерело, що президент України Володимир Зеленський нібито розглядає кандидатури на заміну послу України в США Оксани Маркарової, звільнення якої вимагав спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон після візиту Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії у вересні.