WP: Трамп в разговоре с Путиным призвал "не эскалировать" войну в Украине

По данным The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп в четверг имел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным, сообщает Украинская правда.

Как сообщили собеседники издания, Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Это был первый телефонный разговор между ними с момента победы Трампа на выборах.

Один из источников рассказал, что во время звонка, который Трамп совершил со своего курорта во Флориде, он посоветовал российскому лидеру не эскалировать войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

По данным нескольких собеседников, Путин и Трамп говорили о необходимости мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

Издание со ссылкой на два источника отмечает, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке Путину и не возражало против того, чтобы разговор состоялся. По словам собеседников издания, украинские чиновники уже давно понимали, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по поводу дипломатического решения войны в Украине.

Как говорится в материале, первые звонки Трампа с мировыми лидерами проходят без поддержки Государственного департамента и правительственных переводчиков США. Переходная команда Трампа еще не подписала соглашение с соответствующей службой, что является стандартной процедурой для президентских переходов.

The Washington Post также сообщает со ссылкой на источник, что президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает кандидатуры на замену послу Украины в США Оксаны Маркаровой, увольнения которой требовал спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон после визита Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании в сентябре.