Російська авіація запустила крилаті ракети – Повітряні сили (Оновлено)
У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом здійснили пуски крилатих ракет, повідомляє Українська правда.
"Зафіксовано в повітрі 8 бортів Ту-95 МС, курс в напрямку пускових рубежів Каспійського моря", – йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що про зміну обстановки повідомлять додатково.
Разом із тим закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
О 6:25 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками.
"Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря", – зазначили військові.
Також Повітряні сили повідомили про зліт носія ракет "Кинджал" – винищувача МіГ-31К.
Оновлено о 8:15: Вранці 11 листопада моніторингові Telegram-канали пишуть, що пуски були імітаційними, бо ракети у повітряному просторі України не зафіксовані.
Також повідомляється, що усі борти ТУ-95мс розвернулись назад у напрямку аеродромів базування, а літаки Міг-31К здійснили посадку.
Водночас Повітряні сили ЗСУ про відбій загрози поки що не повідомляють.