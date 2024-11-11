Російська авіація запустила крилаті ракети – Повітряні сили (Оновлено)

У понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом здійснили пуски крилатих ракет, повідомляє Українська правда.

"Зафіксовано в повітрі 8 бортів Ту-95 МС, курс в напрямку пускових рубежів Каспійського моря" , – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що про зміну обстановки повідомлять додатково.

Разом із тим закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

О 6:25 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками.

"Повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря" , – зазначили військові.

Також Повітряні сили повідомили про зліт носія ракет "Кинджал" – винищувача МіГ-31К.

Оновлено о 8:15: Вранці 11 листопада моніторингові Telegram-канали пишуть, що пуски були імітаційними, бо ракети у повітряному просторі України не зафіксовані.

Також повідомляється, що усі борти ТУ-95мс розвернулись назад у напрямку аеродромів базування, а літаки Міг-31К здійснили посадку.

Водночас Повітряні сили ЗСУ про відбій загрози поки що не повідомляють.