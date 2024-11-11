Российская авиация запустила крылатые ракеты – Воздушные силы (Обновлено)

В понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии осуществили пуски крылатых ракет, сообщает Украинская правда.

"Зафиксировано в воздухе 8 бортов Ту-95 МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийского моря" , – говорится в сообщении.

Военные отметили, что об изменении обстановки сообщат дополнительно.

Вместе с тем призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги.

В 6:25 Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками.

"Воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря" , – отметили военные.

Также Воздушные силы сообщили о взлете носителя ракет "Кинжал" - истребителя МиГ-31К.

Обновлено в 8:15: Утром 11 ноября мониторинговые Telegram-каналы пишут, что пуски были имитационными, потому что ракеты в воздушном пространстве Украины не зафиксированы.

Также сообщается, что все самолеты ТУ-95мс развернулись обратно в направлении аэродромов базирования, а самолеты МиГ-31К совершили посадку.

В то же время Воздушные силы ВСУ об отбое угрозы пока не сообщают.