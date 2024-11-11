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Курс валют НБУ на 11 листопада

Курс валют НБУ на 11 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 10 листопада знизився до рівня 41.2982 за 1 долар.

Курс євро знизився на 8 коп. до 44.4864 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 12 коп. до 53.4564 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 47.3658 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.2924 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.298 200 --0.0607
EUR Євро 44.486 400 --0.0778
GBP Фунт стерлінгів 53.456 400 --0.1158
CHF Швейцарський франк 47.365 800 +0.0958
PLN Польський злотий 10.292 400 --0.0136

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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