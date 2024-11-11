Курс валют НБУ на 11 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 10 листопада знизився до рівня 41.2982 за 1 долар.

Курс євро знизився на 8 коп. до 44.4864 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 12 коп. до 53.4564 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 47.3658 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.2924 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.298 200 EUR Євро 44.486 400 GBP Фунт стерлінгів 53.456 400 CHF Швейцарський франк 47.365 800 PLN Польський злотий 10.292 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.