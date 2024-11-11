Курс валют НБУ на 11 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 11 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 10 листопада знизився до рівня 41.2982 за 1 долар.
Курс євро знизився на 8 коп. до 44.4864 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 12 коп. до 53.4564 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 10 коп. до 47.3658 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.2924 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.298 200
|EUR
|Євро
|44.486 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.456 400
|CHF
|Швейцарський франк
|47.365 800
|PLN
|Польський злотий
|10.292 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.