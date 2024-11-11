Курс валют НБУ на 11 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 10 ноября, понизился до уровня 41.2982 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 8 коп до 44.4864 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 12 коп до 53.4564 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 47.3658 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.2924 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.298200
|EUR
|Евро
|44.486400
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.456400
|CHF
|Швейцарский франк
|47.365800
|PLN
|Польский злотый
|10.292400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.