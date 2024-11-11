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Курс валют НБУ на 11 ноября

Курс валют НБУ на 11 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 ноября, понизился до уровня 41.2982 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 8 коп до 44.4864 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 12 коп до 53.4564 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 47.3658 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.2924 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.298200 --0.0607
EUR Евро 44.486400 --0.0778
GBP Фунт стерлингов 53.456400 --0.1158
CHF Швейцарский франк 47.365800 +0.0958
PLN Польский злотый 10.292400 --0.0136

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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