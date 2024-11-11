Курс валют НБУ на 11 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 11 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 10 ноября, понизился до уровня 41.2982 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 8 коп до 44.4864 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 12 коп до 53.4564 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 10 коп до 47.3658 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.2924 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.298 200 EUR Евро 44.486 400 GBP Фунт стерлингов 53.456 400 CHF Швейцарский франк 47.365 800 PLN Польский злотый 10.292 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.