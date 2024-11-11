В Україні запроваджують екстрені відключення електрики через загрозу обстрілів

У низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці, повідомляє Українська правда.

"Черкаська область. За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада з 06:31 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України" , – повідомили у Черкаській ОВА.

"У зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку" , – йдеться у повідомленні Київської ОВА.

У Сумській області введені графіки аварійних відключень з 1 по 4 чергу.

ЗМІ також повідомляють про екстрені відключення світла у Миколаївській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях.

Нагадаємо, у понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксували зліт восьми бортів Ту-95МС. Згодом вони здійснили пуски крилатих ракет.

Пізніше Повітряні сили повідомили про повітряну тривогу через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".