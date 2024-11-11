В Украине вводят экстренные отключения электричества из-за угрозы обстрелов

В ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике, сообщает Украинская правда.

"Черкасская область. По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября с 06:31 по области применены аварийные отключения электроэнергии. Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины" , – говорится в сообщении Черкасской ОВА.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности" , – сообщили в Киевской ОВА. ﻿

В Сумской области введены графики аварийных отключений с 1 по 4 очередь.

СМИ также сообщают об экстренных отключениях света в Николаевской, Житомирской, Кировоградской и Харьковской областях.

Напомним, в понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксировали взлет восьми бортов Ту-95МС. Впоследствии они осуществили пуски крылатых ракет.

Позже Воздушные силы сообщили о воздушной тревоге из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".