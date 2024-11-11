Шольц і Трамп поговорили про "повернення миру" в Європі

Німецький канцлер Олаф Шольц поспілкувався із новообраним американским президентом Дональдом Трампом. Про це заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт, цитує Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

За словами Гебештрайта, канцлер підкреслив готовність продовжувати "десятиліття успішної співпраці між урядами двох країн".

"Вони також домовилися працювати разом для повернення миру в Європі" , – акцентував речник уряду.

Також Шольц особисто привітав республіканця із перемогою на виборах. Водночас, як додало видання, інші подробиці не розголошуються.

Зауважимо, ця розмова відбувалася на фоні політичної кризи у Німеччині, яка почалась 6 листопада, коли Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Раніше із Трампом спілкувався президент Франції Емманюель Макрон, а під час розмови із українським лідером Володимиром Зеленським, вони домовилися розвивати співпрацю між країнами.