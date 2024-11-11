Шольц и Трамп поговорили о "возвращении мира" в Европе

Немецкий канцлер Олаф Шольц пообщался с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Гебештрайт, цитирует Tagesschau, сообщает Европейская правда.

По словам Гебештрайта, канцлер подчеркнул готовность продолжать "десятилетия успешного сотрудничества между правительствами двух стран".

"Они также договорились работать вместе для возвращения мира в Европе" , – акцентировал представитель правительства.

Также Шольц лично поздравил республиканца с победой на выборах. В то же время, как добавило издание, другие подробности не разглашаются.

Заметим, этот разговор происходил на фоне политического кризиса в Германии, который начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

Ранее с Трампом общался президент Франции Эмманюэль Макрон, а во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, они договорились развивать сотрудничество между странами.