ISW: Розстріли росіянами українських військових залишаються безкарними

Аналізуючи повідомлення про страти українських військовополонених росіянами, експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що ці стати залишаються безкарними з боку російських польових командирів, повідомляє Українська правда.

"Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених у Росії" , – йдеться у звіті.

Генеральна прокуратура України повідомила 9 листопада, що розслідує відео, на якому російські війська страчують захопленого і беззбройного українського військовослужбовця в порушення Женевської конвенції про військовополонених.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав листа до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо повідомлень про воєнний злочин.

"ISW вже неодноразово повідомляв про попередні відеоматеріали та звіти про страти українських військовополонених російськими військовослужбовцями, а також про більш широку тенденцію російських зловживань проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, допускаються, якщо не прямо схвалюються, окремими російськими командирами і залишаються безкарними з боку російських польових командирів" , – зазначили в ISW.

ISW: Страти українських військовополонених росіянами залишаються безкарними

Ключові висновки ISW за 10 листопада