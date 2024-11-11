ISW: Расстрелы россиянами украинских военных остаются безнаказанными
Анализируя сообщения о казнях украинских военнопленных россиянами, эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что эти стати остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров, сообщает Украинская правда.
"Украинские официальные лица продолжают сообщать о казнях украинских военнопленных в России", – говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура Украины сообщила 9 ноября, что расследует видео, на котором российские войска казнят захваченного и безоружного украинского военнослужащего в нарушение Женевской конвенции о военнопленных.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста относительно сообщений о военном преступлении.
"ISW уже неоднократно сообщал о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими, а также о более широкой тенденции российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами и остаются безнаказанными со стороны российских полевых командиров", – отметили в ISW.
Ключевые выводы ISW за 10 ноября
- Украинские силы нанесли удар по российским складам боеприпасов в Брянской области во время широкомасштабного удара украинских беспилотников по России в ночь с 9 на 10 ноября.
- Украинские официальные лица продолжают сообщать о казнях украинских военнопленных россиянами.
- Недавно российские войска продвинулись в направлении Покровска.