ППО уночі збила 39 безпілотників та дві ракети – Повітряні сили

У ніч на 11 листопада російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та невстановленого типу, а також керованими авіаракетами. Сили ППО збили 39 дронів та дві ракети. Ще 30 безпілотників було локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни запустили по Україні 74 "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ (РФ), а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території" , – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.