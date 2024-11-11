ППО уночі збила 39 безпілотників та дві ракети – Повітряні сили
У ніч на 11 листопада російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та невстановленого типу, а також керованими авіаракетами. Сили ППО збили 39 дронів та дві ракети. Ще 30 безпілотників було локаційно втрачено.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни запустили по Україні 74 "Шахеди" та безпілотники невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ (РФ), а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з тимчасово окупованої частини Запорізької області.
"Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.