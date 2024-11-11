ПВО ночью сбила 39 беспилотников и две ракеты – Воздушные силы

В ночь на 11 ноября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и неустановленного типа, а также управляемыми авиаракетами. Силы ПВО сбили 39 дронов и две ракеты. Еще 30 беспилотников были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне запустили по Украине 74 "Шахеда" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск (РФ), а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из временно оккупированной части Запорожской области.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбыт двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

30 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 3 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.