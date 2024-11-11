Байден планує витратити на Україну всі заплановані гроші – Кірбі

Чинний лідер США Джо Байден зобов’язався витратити всі гроші, які залишились на підтримку України, поки він перебуває на посаді президента Америки. Йдеться про 6 млрд доларів, зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

"Президент зобов’язався витратити кожен долар, який у нас є на підтримку України, протягом всього часу, поки він буде на посаді" , – сказав він.

Кірбі також зауважив, що "у цій справі має бути баланс, щоб Пентагон встигав поповнювати запаси замість того, що США віддають Україні".

"Але план Байдена – витратити так багато з цього бюджету, як тільки можливо" , – додав Кірбі.

Президент США Джо Байден 6 листопада зателефонував обраному президенту Дональду Трампу і розмовляв із ним про свої зобов’язання забезпечити плавний перехід влади за результатами виборів, які відбулися 5 листопада.

Республіканець Дональд Трамп здобув понад 270 голосів Колегії виборників (292 – за останніми даними), що забезпечує йому перемогу на президентських виборах у США, які пройшли 5 листопада. Його опонентка, представниця демократів Камала Гарріс має 224 голоси.

Ще до завершення підрахунку голосів низка світових лідерів, зокрема і президент України Володимир Зеленський, привітали Трампа з перемогою на виборах.

У Кремлі, тим часом заявили, що не знають, чи планує російський лідер Володимир Путін вітати Трампа з перемогою на виборах, але нагадали, що США є недружньою країною для Росії.

78-річний Трамп стане найстаршим президентом на момент інавгурації, лише другим президентом, який обійматиме посаду не один термін поспіль, і першим новим президентом, якому висували кримінальні звинувачення.

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