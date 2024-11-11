Байден планирует потратить на Украину все запланированные деньги – Кирби

Действующий лидер США Джо Байден обязался потратить все оставшиеся в поддержку Украины деньги, пока он находится на посту президента Америки. Речь идет о 6 млрд долларов, отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

"Президент обязался потратить каждый доллар, который у нас есть в поддержку Украины, в течение всего времени, пока он будет на должности" , – сказал он.

Кирби также отметил, что "в этом деле должен быть баланс, чтобы Пентагон успевал пополнять запасы вместо того, что США отдают Украине".

"Но план Байдена – потратить так много из этого бюджета, как только возможно" , – добавил Кирби.

Президент США Джо Байден 6 ноября позвонил избранному президенту Дональду Трампу и разговаривал с ним о своих обязательствах обеспечить плавный переход власти по результатам состоявшихся 5 ноября выборов.

Республиканец Дональд Трамп получил более 270 голосов Коллегии выборщиков (292 – по последним данным), что обеспечивает ему победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Его оппонентка, представительница демократов Камала Гаррис имеет 224 голоса.

Еще до завершения подсчета голосов ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, поздравили Трампа с победой на выборах.

В Кремле, между тем, заявили, что не знают, планирует ли российский лидер Владимир Путин поздравить Трампа с победой на выборах, но напомнили, что США являются недружественной страной для России.

78-летний Трамп станет самым старшим президентом на момент инаугурации, только вторым президентом, который будет занимать должность не один срок подряд, и первым новым президентом, которому предъявляли уголовные обвинения.

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