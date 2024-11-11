CNN: Маск, попри вплив на Трампа, не зацікавлений у посаді в адміністрації

Мільярдер Ілон Маск, швидше за все, не отримає посаду в майбутній адміністрації Дональда Трампа, хоча його вплив на обраного президента США зростає. Про це стало відомо телеканалу CNN від джерел, повідомляє Європейська правда.

За даними телеканалу, Маску публічно пропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді.

Однак джерело, знайоме з розмовами навколо Маска, заявило, що навряд чи він взагалі захоче обійняти посаду в уряді, враховуючи, що це означатиме для його ролі в очолюваних ним компаніях.

Більш імовірним телеканал вважає, що Маска призначать в один із так званих комітетів "блакитної стрічки", які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань.

Співрозмовник CNN зазначив, що за такого призначення Маск зможе уникнути вимог, які висувають звичайним урядовцям, зокрема, щодо продажу активів або передання їх у сліпий траст, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Водночас джерела телеканалу відзначають, що Маск має великий вплив на Трампа.

Мільярдера бачили на курорті в Палм-Біч майже щодня відтоді, як Трамп переміг на виборах минулого тижня.

У деякі вечори він вечеряв із ним у внутрішньому дворику, а в неділю проводив час із сім'єю на полі для гольфу.

Маск був присутній у кімнаті, коли кілька світових лідерів телефонували Трампу, а також брав участь в ухваленні кадрових рішень.

Джерела розповідали, що Трамп "зачарований" Маском.