CNN: Маск, несмотря на влияние на Трампа, не заинтересован в должности в администрации

Миллиардер Илон Маск, скорее всего, не получит должность в будущей администрации Дональда Трампа, хотя его влияние на избранного президента США растет. Об этом стало известно телеканалу CNN от источников, сообщает Европейская правда.

По данным телеканала, Маску публично предлагали возглавить комиссию по эффективности для сокращения расходов в федеральном правительстве.

Однако источник, знакомый с разговорами вокруг Маска, заявил, что вряд ли он вообще захочет занять должность в правительстве, учитывая, что это будет означать для его роли в возглавляемых им компаниях.

Более вероятным телеканал считает, что Маска назначат в один из так называемых комитетов "голубой ленты", которые готовят рекомендации правительству США по спорным вопросам.

Собеседник CNN отметил, что при таком назначении Маск сможет избежать требований, которые выдвигаются обычным чиновникам, в частности, о продаже активов или передаче их в слепой траст, чтобы избежать конфликта интересов.

В то же время источники телеканала отмечают, что Маск имеет большое влияние на Трампа.

Миллиардера видели на курорте в Палм-Бич почти ежедневно с тех пор, как Трамп победил на выборах на прошлой неделе.

В некоторые вечера он ужинал с ним во внутреннем дворике, а в воскресенье проводил время с семьей на поле для гольфа.

Маск присутствовал в комнате, когда несколько мировых лидеров звонили Трампу, а также участвовал в принятии кадровых решений.

Источники рассказывали, что Трамп "очарован" Маском.