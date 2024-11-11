Окупанти накопичили ракети і готові до масованих ударів по Україні – ЦПД

За даними Центру протидії дезінформації, російські війська накопичили ракети на аеродромах для масованих обстрілів України.﻿﻿ Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, повідомляє Українська правда.

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова" , – повідомив Коваленко. ﻿

За словами Коваленка, відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є також частиною підтримування авіації в готовності до дій.

"І використовує ворог це для психологічного тиску" , - зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок вранці Повітряні сили повідомили, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом "здійснили пуски ракет". Але пуски, ймовірно, були імітаційними.