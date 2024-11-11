Оккупанты накопили ракеты и готовы к массированным ударам по Украине – ЦПД

По данным Центра противодействия дезинформации, российские войска накопили ракеты на аэродромах для массированных обстрелов Украины.﻿﻿ Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, сообщает Украинская правда.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова" , – сообщил Коваленко.

По словам Коваленко, отработка россиянами тактики пусков с имитацией является также частью поддержания авиации в готовности к действиям.

"И использует враг это для психологического давления" , - отметил он.

Напомним, в понедельник утром Воздушные силы сообщили, что в России зафиксирован взлет восьми бортов Ту-95МС, которые впоследствии "осуществили пуски ракет". Но пуски, вероятно, были имитационными.