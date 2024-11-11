Шольц знову заявив про бажання "незабаром" поговорити з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свою заяву про бажання провести розмову з кремлівським правителем Владіміром Путіним. Cлова німецького канцлера наводить Tagesschau, повідомляє Європейська правда.
За словами Шольца, він вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".
"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", – додав він.
Діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими, зазначив очільник німецького уряду.
Крім того, ситуація також має бути обговорена з Україною, сказав Шольц.
На запитання, коли настане час для переговорів з Путіним, канцлер відповів: "Незабаром".
Минулого місяця Шольц говорив про готовність провести переговори з лідером Росії Владіміром Путіним про справедливий мир в Україні.
У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.
Востаннє Шольц говорив із Путіним ще в кінці 2022 року.