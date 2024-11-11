Шольц снова заявил о желании "вскоре" поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свое заявление о желании провести разговор с кремлевским правителем Владимиром Путиным. Слова немецкого канцлера приводит Tagesschau, сообщает Европейская правда.
По словам Шольца, он решил поговорить с Путиным "в нужное время".
"Но я ответственный политик, я не буду делать этого наедине", – добавил он.
Диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими, отметил глава немецкого правительства.
Кроме того, ситуация также должна быть обсуждена с Украиной, сказал Шольц.
На вопрос, когда наступит время для переговоров с Путиным, канцлер ответил: "Вскоре".
В прошлом месяце Шольц говорил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине.
В Кремле заявили, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но российская сторона не получала предложений от Берлина.
Последний раз Шольц говорил с Путиным еще в конце 2022 года.