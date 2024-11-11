У Кремлі спростовують інформацію про розмову між Путіним і Трампом

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заперечує факт секретної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним та переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом, повідомляє Ділова столиця.

"Розмови між Путіним і Трампом, про яку нещодавно писала газета Washington Post, не було, це хибна інформація, заявив Пєсков" , — йдеться у повідомленні РІА-Новості.

Речник Кремля також додав, що "конкретних планів щодо контактів Путіна та Трампа поки немає".

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Володимир Путін та Дональд Трамп у четвер, 7 листопада, провели переговори, під час яких говорили про Україну.