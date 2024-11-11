В Кремле опровергают информацию о разговоре между Путиным и Трампом

Спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает факт секретного разговора между президентом России Владимиром Путиным и победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом, сообщает Деловая столица.

"Разговора между Путиным и Трампом, о котором недавно писала газета Washington Post, не было, это ложная информация, заявил Песков" , — говорится в сообщении РИА-Новости.

Спикер Кремля также добавил, что "конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет".

Напомним, по данным The Washington Post, Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, провели переговоры, в ходе которых говорили об Украине.