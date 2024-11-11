Тимчасові відключення електрики найближчим часом скасують – "Укренерго"

В Україні найближчим часом будуть скасовані тимчасові аварійні відключення, які були застосовані вранці 11 листопада у більшості областей.﻿ Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

"Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні" , - порадили в компанії.

"Споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 11 листопада, станом на 6:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю, 8 листопада.

Вчора, 10 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% більшим, ніж попередньої неділі — 3 листопада" , - також розповіли в "Укренерго".

Нагадаємо, у низці областей вранці 11 листопада ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.