Временные отключения электричества в ближайшее время отменят – "Укрэнерго"

В Украине в ближайшее время будут отменены временные аварийные отключения, которые были применены утром 11 ноября в большинстве областей.﻿ Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе" , - посоветовали в компании.

"Потребление соответствует сезонным показателям. Сегодня, 11 ноября, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как и в предыдущий рабочий день - в пятницу, 8 ноября.

Вчера, 10 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% больше, чем в предыдущее воскресенье - 3 ноября" , - также рассказали в "Укрэнерго".

Напомним, в ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.