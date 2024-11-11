Окупанти прориваються до Курахового, заскакують на техніці – джерело у ЗСУ

Російська армія впритул підійшла до Курахового на Донеччині й навіть заскакує туди на техніці. Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.﻿﻿ Про це заявив пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті, а також співрозмовник на Курахівському напрямку, повідомляє Українська правда.

"Противник намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, що ведуть до Курахового, прорвати оборону і дістатися околиць міста. Інтенсивно обстрілює місто, використовуючи КАБи та артилерію.

Сили оборони успішно стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове – під повним контролем сил оборони" , – йдеться у повідомленні.

За словами поінформованого співрозмовника з Курахівського напрямку, зранку 11 листопада росіяни заскочили на східну околицю Курахового кількома одиницями техніки, втім вони були уражені Силами оборони.

Нагадаємо, 10 листопада на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, зокрема на Курахівському напрямку зафіксовано 46 боєзіткнень, на Покровському – 35.