Оккупанты прорываются к Курахово, заскакивают на технике - источник в ВСУ

Российская армия вплотную подошла к Курахово Донецкой области и даже заскакивает туда на технике. Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.﻿﻿ Об этом заявил пресс-офицер 46-й бригады ДШВ которая работает в городе, а также собеседник на Кураховском направлении, сообщает Украинская правда.

"Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города. Интенсивно обстреливает город, используя КАБы и артиллерию.

Силы обороны успешно сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово - под полным контролем сил обороны" , – говорится в сообщении.

По словам информированного собеседника УП с Кураховского направления, утром 11 ноября россияне заскочили на восточную окраину Курахово несколькими единицами техники, впрочем они были поражены Силами обороны.

Напомним, 10 ноября на фронте произошло 154 боевых столкновения, в частности на Кураховском направлении зафиксировано 46 боестолкновений, на Покровском - 35.