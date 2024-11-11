Очільник дипломатії ЄС пояснив, коли Україна отримає мільйон снарядів

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС передав Україні понад 980 тисяч снарядів з обіцяного мільйона, повідомляє Європейська правда.

Боррель визнав, що ЄС не виконав обіцянку поставити мільйон снарядів до весни 2024 року, однак запевнив, що до кінця року Україна отримає обіцяні боєприпаси і навіть більше.

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися" , – розповів глава європейської дипломатії.

Він також нагадав, що Україна отримала велику кількість боєприпасів за двосторонніми угодами з країнами-членами, а також за чеською ініціативою, "яка працює, хоча і не так швидко, як ми очікували".

Загалом до кінця року ЄС має поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів, додав Боррель.

Говорячи про можливі поставки наступного року, він зазначив: "Як вийдемо на крейсерську швидкість – то зможемо продовжувати і постачати Україні таку ж кількість боєприпасів".

Боррель додав, що ключова проблема була не в кількості наявних снарядів, а у їхньому виробництві.

"Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність" , – резюмував він.

Наприкінці серпня Боррель заявляв, що Європейський Союз підготував для України близько 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона, і наголошував, що промисловість продовжує набирати обертів.