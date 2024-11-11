Глава дипломатии ЕС объяснил, когда Украина получит миллион снарядов

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС передал Украине более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона, сообщает Европейская правда.

Боррель признал, что ЕС не выполнил обещание поставить миллион снарядов до весны 2024 года, однако заверил, что до конца года Украина получит обещанные боеприпасы и даже больше.

"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов, и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня до весны – и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились" , – рассказал глава европейской дипломатии.

Он также напомнил, что Украина получила большое количество боеприпасов по двусторонним соглашениям со странами-членами, а также по чешской инициативе, "которая работает, хотя и не так быстро, как мы ожидали".

Всего до конца года ЕС должен поставить в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов, добавил Боррель.

Говоря о возможных поставках в следующем году, он отметил: "Как выйдем на крейсерскую скорость – то сможем продолжать и поставлять Украине такое же количество боеприпасов".

Боррель добавил, что ключевая проблема была не в количестве имеющихся снарядов, а в их производстве.

"Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год – то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас мы уже имеем эту производственную мощность" , – резюмировал он.

В конце августа Боррель заявлял, что Европейский Союз подготовил для Украины около 700 тысяч артиллерийских снарядов из обещанного миллиона, и отмечал, что промышленность продолжает набирать обороты.