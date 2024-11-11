Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу: Спростовує заяви РФ про дипломатію

Після чергового воєнного злочину Росії президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу, повідомляє Українська правда.

"Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію.

Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені" , – заявив президент.

У понеділок 11 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці в Кривому Розі. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами можуть бути люди.