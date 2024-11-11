Зеленский отреагировал на обстрел Кривого Рога: Опровергает заявления РФ о дипломатии

После очередного военного преступления России президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержки мира, сообщает Украинская правда.

"Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями. Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии.

Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и более крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени" , – написал Зеленский.

Напомним, в понедельник 11 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по жилой пятиэтажке в Кривом Роге. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами могут быть люди.