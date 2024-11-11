Трамп у перший тиждень буде скасовувати розпорядження Байдена

Новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена﻿. Про це речниця штабу Трампа Керолайн Лівітт заявила у інтерв'ю Fox News, повідомляє Ділова столиця.

"Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа" , – сказала вона, додавши, що Трамп за перший тиждень в Овальному кабінеті підпише "десятки указів".

За словами Лівітт, 94 укази, підписані Байденом за перший тиждень його роботи на посту президента, "привели до кризи на кордоні та економічної кризи".

"Тому Трампа і переобрали на посаду президента, аби дати задній хід, який його указам тоді дала адміністрація Байдена та Гарріс" , – сказала речниця штабу Трампа.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Володимир Путін та Дональд Трамп у четвер, 7 листопада, провели переговори, під час яких говорили про Україну.