Трамп у перший тиждень буде скасовувати розпорядження Байдена
Новообраний президент США Дональд Трамп упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду скасує розпорядження адміністрації чинного американського президента Джо Байдена. Про це речниця штабу Трампа Керолайн Лівітт заявила у інтерв'ю Fox News, повідомляє Ділова столиця.
"Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа", – сказала вона, додавши, що Трамп за перший тиждень в Овальному кабінеті підпише "десятки указів".
За словами Лівітт, 94 укази, підписані Байденом за перший тиждень його роботи на посту президента, "привели до кризи на кордоні та економічної кризи".
"Тому Трампа і переобрали на посаду президента, аби дати задній хід, який його указам тоді дала адміністрація Байдена та Гарріс", – сказала речниця штабу Трампа.
Нагадаємо, за даними The Washington Post, Володимир Путін та Дональд Трамп у четвер, 7 листопада, провели переговори, під час яких говорили про Україну.