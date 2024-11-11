Трамп в первую неделю будет отменять распоряжения Байдена в первую неделю
Новоизбранный президент США Дональд Трамп в течение первой недели после официального вступления в должность отменит распоряжение администрации действующего американского президента Джо Байдена. Об этом пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила в интервью Fox News, сообщает Деловая столица.
"Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа", — сказала она, добавив, что Трамп за первую неделю в Овальном кабинете подпишет "десятки указов".
По словам Ливитт, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на посту президента, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".
"Поэтому Трампа и переизбрали на пост президента, чтобы дать задний ход, который его указам тогда дала администрация Байдена и Харрис", — сказала пресс-секретарь штаба Трампа.
Напомним, по данным The Washington Post, Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, провели переговоры, в ходе которых говорили об Украине.