Трамп в первую неделю будет отменять распоряжения Байдена в первую неделю

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в течение первой недели после официального вступления в должность отменит распоряжение администрации действующего американского президента Джо Байдена﻿. Об этом пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила в интервью Fox News, сообщает Деловая столица.

"Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа" , — сказала она, добавив, что Трамп за первую неделю в Овальном кабинете подпишет "десятки указов".

По словам Ливитт, 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на посту президента, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".

"Поэтому Трампа и переизбрали на пост президента, чтобы дать задний ход, который его указам тогда дала администрация Байдена и Харрис" , — сказала пресс-секретарь штаба Трампа.

Напомним, по данным The Washington Post, Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг, 7 ноября, провели переговоры, в ходе которых говорили об Украине.