Банки на чверть зменшили кількість позовів до боржників

Майже 68 тис. позовів подали банки за 10 місяців 2024 року, за даними Державної судової адміністрації. Це на чверть менше за показники минулого року. Найчастіше позиваються "Універсал банк" (monobank), "А-Банк" та "ПриватБанк", повідомляє Опендатабот.

Протягом великої війни кількість позовів від банків до боржників постійно коливалася. Якщо до 2021 року вона поступово зросла до 85 тис. на рік, то від початку повномасштабного вторгнення впала майже вдвічі.

Пік позовів припав на 2023 рік, тоді банки звернулися до суду понад 91 тис. разів — навіть більше, ніж до великого вторгнення. 67,9 тис. позовів подали банки до боржників за 10 місяців цього року.

Лідером за зверненнями до суду став "Універсал банк" (monobank) — майже 21 тис. позовів або 30.8% від загальної кількості позовів цьогоріч. Його наслідує "А-Банк" з показником у 13 тис. звернень (20.1%). Закриває трійку "ПриватБанк" — 11 тис. або (16.6%). Варто зазначити, що до початку повномасштабної війни найбільше позивалися до боржників також "ПриватБанк", "Універсал банк" (Моно) та "А-Банк".