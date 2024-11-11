Банки на четверть уменьшили количество исков к должникам
Почти 68 тыс. исков подали банки за 10 месяцев 2024 года, по данным Государственной судебной администрации. Это на четверть меньше показателей прошлого года. Чаще всего судятся "Универсал банк" (monobank), "А-Банк" и "ПриватБанк", сообщает Опендатабот.
В течение Великой войны количество исков от банков к должникам постоянно колебалось. Если к 2021 году она постепенно выросла до 85 тыс. в год, то с начала полномасштабного вторжения упало почти вдвое.
Пик исков пришелся на 2023 год, тогда банки обратились в суд более 91 тыс. раз — даже больше, чем до большого вторжения. 67,9 тыс. исков подали банки к должникам за 10 месяцев этого года.
Лидером по обращениям в суд стал "Универсал банк" (monobank) – почти 21 тыс. исков или 30.8% от общего количества исков. Его следует "А-Банк" с показателем в 13 тыс. обращений (20.1%). Закрывает тройку "ПриватБанк" - 11 тыс. или (16.6%). Стоит отметить, что до начала полномасштабной войны больше судились с должниками также "ПриватБанк", "Универсал банк" (Моно) и "А-Банк".