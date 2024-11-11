Голова дипломатії ЄС відвідав Чернігівщину та ознайомився з будівництвом укріплень
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав село Ягідне у Чернігівській області, яке пережило російську окупацію, а також ознайомився зі спорудженням фортифікаційних укріплень у прикордонній області, повідомляє Європейська правда.
Боррель відвідав село Ягідне, у якому російські окупанти протягом місяця утримували 370 осіб людей у шкільному підвалі площею 170 квадратних метрів.
"Їхні випробування повертають нас до найтемніших днів європейської історії. Це жахливе нагадування про те, як виглядає життя під російською окупацією для пересічних українців", – написав він.
Пресслужба ОК "Північ" відзвітувала про візит делегації на чолі з топдипломатом до кордону в Чернігівській області.
Військові проінформували відвідувачів щодо оперативної обстановки на кордоні, загроз та готовності до оборони.
Також іноземні партнери ознайомилися з процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень у прикордонній області, зазначили у пресслужбі.
Нещодавно міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у рамках свого візиту в Україну відвідала у тому числі прикордонний підрозділ, що обороняє українсько-російський кордон на Чернігівщині. Також вона відвідала й село Ягідне.